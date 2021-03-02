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В России в два раза сократят список специальностей в колледжах

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Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что ведомство планирует наполовину сократить перечень профессий и специальностей среднего профобразования.

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При этом Глушко подчеркнул, что многие программы обучения будут объединены или трансформированы.

«Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше. Но ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна», — заявил он в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник, 1 марта.

Ряд программ будет переведен на уровень профобучения, которые можно будет освоить дополнительно во время обучения в колледже. В ведомстве предложили новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС), который сделает его более рамочным и «широким».

«Оставим один документ для целой группы профессий. Например, «Мастер по пошиву швейных изделий» будет включать ранее отдельные профессии закройщик, портной, модистка, швея», — подчеркнул Глушко.

Также чиновник сообщил, что по отдельным программам планируется сокращение сроков обучения, что должно увеличить интенсивность практического обучения.

Ранее в понедельник стало известно, что в техникумах и колледжах с 15 сентября по 20 октября впервые пройдут всероссийские проверочные работы.

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