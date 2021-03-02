Гвардиола назвал «Баварию» лучшей командой Европы

Лучшим футбольным клубом Европы на данный момент является мюнхенская «Бавария». Об этом 1 марта заявил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«По моему мнению, лучшая команда в Европе — мюнхенская «Бавария». Она выиграла всё, что только можно, поэтому безусловно они — лучшая команда. В Англии действующим чемпионом является «Ливерпуль», поэтому он лучший», — приводит его слова портал TEAMtalk.

Ранее, 24 февраля, «Манчестер Сити» одержал победу над германской «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария».

В конце декабря Хосеп Гвардиола был удостоен награды Globe Soccer Awards в Дубае как тренер века.