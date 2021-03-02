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Россиян обезопасят от утечек из «умного дома» в новостройках

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Россиян защитят от утечки персональных данных в новостройках. Сегодня в каждом втором здании в крупных городах внедряются системы «умного дома» (например, счетчики, передающие данные), но они никак не защищены от утечки информации и не подпадают под регулирование закона о персональных данных. Общественный совет при Минстрое предложил внести поправки в соответсвующий закон, а также прописать для застройщиков правила по установке «умных» систем в домах. Инициативу уже представили министерству строительства и ЖКХ (протокол заседания есть у «Известий»).

— Мы предложили совместно с Минстроем разработать стандарты по внедрению системы «умный дом» — единые правила для застройщиков, регламентирующие сбор и хранение информации всех пользователей систем, которые бы обеспечивали их сохранность, — рассказал глава комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Возможно, для соблюдения конфиденциальности персональных данных нужно будет внести уточнения или дополнения в законодательство, отметил он.

Каждая вторая новостройка в крупных городах сегодня возводится с применением систем «умного дома», сказал Александр Ручьев. В новых домах до 80% управляющих компаний (УК) используют системы такого рода, добавил директор по развитию компании Professional FM Александр Устинов.

Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий сообщил, что все данные, которые собираются системой «умного дома», можно отнести к персональным — это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к конкретному человеку.

При этом такие системы фактически не защищены от утечки информации третьим лицам и не подпадают под регулирование закона о персональных данных, сказал Александр Ручьев.

Нередко эти системы оказываются уязвимы для кибератак. Так, взлом видеонаблюдения уже стал распространенным преступлением, сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Защита сданных: россиян обезопасят от утечек из «умного дома» в новостройках

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