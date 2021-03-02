Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В Крыму ответили на условие Киева по возобновлению подачи воды
Мир
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии
Общество
Первому президенту СССР Горбачёву исполнилось 90 лет
Мир
Боевики атаковали базу ООН в Нигерии
Наука
Ученые нашли защищенные от воздействия космоса микроорганизмы
Интернет
Instagram увеличил число участников прямых трансляций
Общество
Онищенко призвал молодежь соблюдать ограничения по COVID-19
Мир
В Госдепе США заявили о координации с ЕС действий в отношении России
Мир
В Госдепе заявили о неважности формата переговоров с Ираном

Красный Крест понадеялся на помощь России в восстановлении Ливии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красный Крест надеется на участие Москвы в проектах по восстановлению системы водоснабжения Ливии, роль России в этой стране остается критической. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

— Мы проводим аварийные работы по водоснабжению в Бенгази, Триполи и Мисурате, и эта работа будет продолжена. Но у России знаний в этой сфере гораздо больше. И мы, безусловно, могли бы сотрудничать с Москвой в этом проекте: мы уже сделали некоторые оценки того, что может потребоваться для более значимого восстановления водной инфраструктуры некоторых городов Ливии, — заявил глава МККК.

Он отметил, что арабская страна имеет централизованную водную инфраструктуру, которая схожа по характеристикам с системами России и Восточной Европы. МККК в настоящее время не специализируется на ремонте трубопроводов, уточнил Петер Маурер.

Конфликт в североафриканской стране начался в феврале 2011 года. Долгое время в стране параллельно существовали два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны.

5 февраля 2021 года на встрече в Швейцарии Форум ливийского политического диалога избрал нового премьер-министра и Президентский совет. Конституционный комитет готовится провести референдум по проекту новой конституции, на базе которой 24 декабря в стране должны состояться президентские и парламентские выборы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Ливийцы сделали важный шаг вперед, и это похвально»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021