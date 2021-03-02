Красный Крест понадеялся на помощь России в восстановлении Ливии

Красный Крест надеется на участие Москвы в проектах по восстановлению системы водоснабжения Ливии, роль России в этой стране остается критической. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

— Мы проводим аварийные работы по водоснабжению в Бенгази, Триполи и Мисурате, и эта работа будет продолжена. Но у России знаний в этой сфере гораздо больше. И мы, безусловно, могли бы сотрудничать с Москвой в этом проекте: мы уже сделали некоторые оценки того, что может потребоваться для более значимого восстановления водной инфраструктуры некоторых городов Ливии, — заявил глава МККК.

Он отметил, что арабская страна имеет централизованную водную инфраструктуру, которая схожа по характеристикам с системами России и Восточной Европы. МККК в настоящее время не специализируется на ремонте трубопроводов, уточнил Петер Маурер.

Конфликт в североафриканской стране начался в феврале 2011 года. Долгое время в стране параллельно существовали два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны.

5 февраля 2021 года на встрече в Швейцарии Форум ливийского политического диалога избрал нового премьер-министра и Президентский совет. Конституционный комитет готовится провести референдум по проекту новой конституции, на базе которой 24 декабря в стране должны состояться президентские и парламентские выборы.

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