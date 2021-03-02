Ученые рассказали о критериях оценки эффективности вакцинации от COVID-19

Уровень иммунной защиты после вакцинации от COVID-19 можно проверить, если грамотно подойти к сдаче теста на антитела. Эксперты рассказали «Известиям», какие тесты сделать и на какие показатели ориентироваться.

Еще до вакцинации стоит сдать тест на наличие антител IgG к антигенам SARS-CoV-2 N и S, посоветовали эксперты. Это позволит определить, перенес ли человек COVID-19 и приобрел ли иммунитет. Наличие положительного уровня антител к любому их двух антигенов — причина повременить с вакцинацией. Некоторые специалисты, напротив, считают, что переболевшим стоит провакцинироваться, писали «Известия» ранее.

Однако если антител нет, точно стоит сделать прививку, сходятся во мнении специалисты. Оценивать ее эффективность нужно через три недели после введения последней дозы (компонента) вакцины и с помощью той системы, которую рекомендует производитель.

Эксперты не рекомендуют делать какие-либо выводы по значению защитного титра антител. Этот показатель весьма условный.

— Никто пока не знает защитного титра антител, — объяснил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. — Ключевым параметром для трактовки любого анализа являются референсные значения (нормы. — «Известия»). И сейчас как раз мы проводим по заданию Роспотребнадзора исследования по выявлению условно защитного титра и продолжительности иммунитета при вакцинации.

Не стоит и сравнивать результаты двух разных тестовых систем, считают специалисты. Единственное, что можно наблюдать по значению титра, — меняющиеся показатели одного пациента.

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