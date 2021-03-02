Боевики атаковали базу ООН в Нигерии

Связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ («Исламское государство») боевики атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН в Нигерии, сообщает 1 марта AFP.

По данным агентства, 25 сотрудников организации находятся под осадой террористов.

«Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но его сотрудники не пострадали. <...> 25 работников укрываются в убежище, которое находится под осадой боевиков», — говорится в тексте.

По предварительной информации, нападение было совершено членами запрещенной на территории РФ террористической группировки «Западноафриканская провинция исламского государства» (бывшая «Боко Харам»).

Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

10 февраля около 20 миротворцев ООН получили ранения в результате обстрела базы в центре столицы Мали.