Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии

Мир не вернется к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года из-за недостаточных мер для прекращения пандемии, заявил 1 марта основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN.

Миллиардер назвал вакцины от COVID-19 чудом. По его словам, США вернутся к почти нормальному течению жизни уже осенью, однако для победы над пандемией в мире нужно внести больший вклад в глобальное распространение вакцины.

Кроме того, Гейтс подчеркнул, что возвращение к нормальной жизни может занять весь 2022 год, поскольку из-за риска повторного заражения мир не сможет полностью вернуться к нормальному состоянию. По его словам, новые вариации коронавируса всё еще могут развиваться и распространяться в тех местах, куда не попадает вакцина от COVID-19.

«Вакцины поступают только в богатые страны, и на протяжении всего кризиса Фонд Гейтса уделял большое внимание приобретению дополнительных заводов, таких как большие заводы в Индии», — отметил основатель Microsoft.

19 февраля Билл Гейтс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о целесообразности миллиардных инвестиций в предприятия по производству вакцин от COVID-19 для завершения пандемии.

Месяцем ранее миллиардер рассказал о неготовности мира к следующей пандемии, которая может оказаться в 10 раз хуже, чем ситуация с коронавирусом.