Подросток погиб при обрушении стены в Свердловской области

В Свердловской области в результате обрушения стены заброшенного здания погиб подросток, сообщается на сайте СУ СК по региону в понедельник, 1 марта.

Инцидент произошел на территории бывшего металлургического завода в поселке Верхняя Синячиха. Правоохранители провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, также назначен комплекс экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«В ходе расследования уголовного дела в обязательном порядке будут выясняться в том числе причины и условия, которые привели к данному инциденту, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — сказано в сообщении.

В феврале в московской больнице скончался подросток, получивший травмы при катании на прицепленной к автомобилю «ватрушке».