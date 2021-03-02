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В Госдепе США заявили о координации с ЕС действий в отношении России

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Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что правительство страны намерено тесно координировать с Евросоюзом действия в отношении России. В ходе брифинга в понедельник, 1 марта, журналисты задали Прайсу вопрос о возможных мерах администрации США в связи с блогером Алексеем Навальным.

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«Мы всегда тесно координировали наши действия. Наши инициативы никогда не станут сюрпризом для ЕС. То же самое касается и их инициатив», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter Госдепа.

При этом Прайс подчеркнул, что данная тема является «приоритетной» для Вашингтона.

Ранее в понедельник телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что администрация американского лидера Джо Байдена намерена на текущей неделе ввести антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг Навального.

26 февраля представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что в течение нескольких недель США готовятся ввести новые антироссийские санкции.

16 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) попросил Москву освободить блогера Алексея Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Министерство юстиций РФ исключило возможность освобождения блогера, отмечая, что это станет вмешательством в работу российских судов.

1 марта ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что послы 27 стран — членов ЕС согласовали санкции против России в связи с обвинительным приговором против Навального. По словам собеседника агентства, в ближайшее время решение будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу.

Решение о рестрикциях Евросоюз принял в связи с обвинительным приговором против Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

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