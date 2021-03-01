Улицу Меркулова отремонтируют по нацпроекту в Липецке

В Липецке начался поиск подрядчика, который проведет работы по ремонту участка дороги от дома № 2 на улице Меркулова до дома № 22 на проспекте 60-летия СССР.

Согласно документации, победителю аукциона предстоит срезать старое дорожное полотно с участка общей площадью свыше 18 тыс. кв. м. Затем нужно уложить выравнивающий слой из мелкозернистой смеси типа Б марки II, геосетку для увеличения прочности покрытия и верхний слой покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Также на всем протяжении ремонтируемого участка специалисты приведут в порядок пешеходные зоны, сообщает Lipetskmedia.

На остановке «Сиреневый проезд» обустроят карманы для общественного транспорта. Ожидается, что к ремонту улицы Меркулова подрядчик приступит уже в апреле. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» — на эти цели выделено порядка 47 млн рублей.