Стало известно о вакцинации Трампа и его супруги в январе
Экс-президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди Мелания Трамп были вакцинированы от коронавируса, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на советника бывшего американского лидера.
По словам собеседника издания, это произошло еще в январе в Белом доме. При этом не уточняется, какая именно вакцина применялась.
В октябре экс-президент США с супругой переболели коронавирусом. На несколько дней Трампа госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Его состояние оценивалось как хорошее.
При этом глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в опубликованном 19 февраля интервью The Telegraph заявил, что бывшему президенту США повезло выжить после коронавирусной инфекции, поскольку 74-летний Трамп находится в зоне риска из-за возраста и лишнего веса.
А 11 февраля источники The New York Times рассказали, что состояние Трампа во время его заболевания COVID-19 было намного тяжелее, чем публично признавалось в то время, и врачи даже хотели подключить его к аппарату ИВЛ.
14 декабря Трамп в своем Twitter-аккаунте заявлял, что пока не планирует прививаться от COVID-19.