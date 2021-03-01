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Стало известно о вакцинации Трампа и его супруги в январе

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Экс-президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди Мелания Трамп были вакцинированы от коронавируса, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на советника бывшего американского лидера.

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По словам собеседника издания, это произошло еще в январе в Белом доме. При этом не уточняется, какая именно вакцина применялась.

В октябре экс-президент США с супругой переболели коронавирусом. На несколько дней Трампа госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Его состояние оценивалось как хорошее.

При этом глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в опубликованном 19 февраля интервью The Telegraph заявил, что бывшему президенту США повезло выжить после коронавирусной инфекции, поскольку 74-летний Трамп находится в зоне риска из-за возраста и лишнего веса.

А 11 февраля источники The New York Times рассказали, что состояние Трампа во время его заболевания COVID-19 было намного тяжелее, чем публично признавалось в то время, и врачи даже хотели подключить его к аппарату ИВЛ.

14 декабря Трамп в своем Twitter-аккаунте заявлял, что пока не планирует прививаться от COVID-19.

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