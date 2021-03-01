В Татарстане произошел крупный пожар на птицефабрике
На птицефабрике в Лаишевском районе Татарстана произошел крупный пожар, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 1 марта.
Огонь вспыхнул на предприятии в поселке Совхоз им. 25 лет Октября, площадь возгорания составила 500 кв. м. Всего в трех секциях здания, которые подверглись задымлению, находилось порядка 135 тыс. голов птицы.
«Благодаря усилиям администрации птицефабрики и четким и грамотным действиям подразделений пожарной охраны спасены более 90 тыс. единиц куриного поголовья», — сообщил врио замначальника ГУ МЧС Татарстана Марат Гумиров.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
В феврале более 180 животных погибли в результате пожара на ферме в селе Княжево в Тюменской области.