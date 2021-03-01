Более 2 млн рублей потратят на обработку от клещей в Тюмени
Администрация Тюмени объявила сразу три закупки на обработку территорий от клещей. На процедуру в Калининском, Центральном и Восточном районах потратят более 2 млн рублей.
Самое большое количество зелени расположено в Калининском округе, на обработку 272,34 га готовы потратить 903 тыс. рублей. Львиную долю здесь занимает экопарк «Затюменский» — 72 га зеленых насаждений. Об этом информирует портал «Наш город».
На втором месте оказался Восточный округ — 714 тыс. рублей. Объекты зеленого фонда в округе занимают всего 22,14 га, в основном это скверы, где самый большой — сквер Депутатов. И на третьем месте Центральный округ, где на обработку 209 га потратят 694 тыс. рублей.