Подготовка к весеннему паводку началась в Красноярске

С приходом весны в Красноярске началась подготовка к паводку. Об этом мэр города Сергей Ерёмин рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, специалисты уже приступили к подготовке пунктов временного размещения людей на случай эвакуации, а в ближайшее время начнется расчистка берегов и русел рек.

Продолжают свою работу дорожные службы. Ежесуточно с территории города вывозится около 12 тыс. куб. м снега — это 1,2 тыс. КамАЗов. По сравнению с прошлогодней зимой показатели выросли в несколько раз, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Мэр Красноярска также отметил, что во время прохождения паводка специалисты будут следить за состоянием дорог, плотин и дамб, за уровнем воды в реках.

18 февраля президент страны Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что меры, принятые в 2020 году для локализации паводков и пожаров в России, даже в условиях пандемии позволили уменьшить размер ущерба. По его словам, сложная паводковая ситуация в прошлом году наблюдалась в Якутии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской и Тюменской областях.