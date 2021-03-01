Суд приговорил Саркози к году тюрьмы

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом 1 марта сообщил телеканал BFMTV.

Бывший глава государства приговорен к трем годам тюрьмы, из которых два года условного срока и один год — реального. Также в числе обвиняемых по этому делу роходили адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

Они признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки. В начале декабря 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы, в том числе к двум — условно.

Суд приступил к рассмотрению дела против Саркози 23 ноября. Ранее, в октябре, политику предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией, передает НСН.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый пообещал доказать свою невиновность.

66-летний Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.