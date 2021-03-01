Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Роскомнадзор направит в суд протоколы в отношении Twitter за неудаление контента
Общество
В МВД сообщили об аресте троих нападавших на музыканта Дитковского
Мир
Эрдоган заявил об отмене комендантского часа в ряде провинций Турции
Мир
В Конго 15 человек умерли от неизвестной болезни
Мир
Новый постпред США при ООН нацелена на взаимодействие с Россией
Общество
Эксперт заявил о наличии нейтрализующих вирус антител у 50% переболевших COVID-19
Мир
США отказались делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами
Общество
ВОЗ оценила возможность завершения борьбы с COVID-19 к концу 2021 года
Мир
Глава МВД Украины назвал условие для подачи воды в Крым

Суд приговорил Саркози к году тюрьмы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом 1 марта сообщил телеканал BFMTV.

Миллион и «червонец»: во Франции начался суд над Николя Саркози
Экс-главу государства обвиняют в коррупционных преступлениях — даче взятки и торговле влиянием

Бывший глава государства приговорен к трем годам тюрьмы, из которых два года условного срока и один год — реального. Также в числе обвиняемых по этому делу роходили адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

Они признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки. В начале декабря 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы, в том числе к двум — условно.

Суд приступил к рассмотрению дела против Саркози 23 ноября. Ранее, в октябре, политику предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией, передает НСН.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый пообещал доказать свою невиновность.

66-летний Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021