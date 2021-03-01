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Ледовый дворец в Омске построили почти на четверть

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Омский хоккейный клуб «Авангард» показал фотографии стройплощадки «Арены Омск». Новый ледовый дворец начал активно расти в высоту, и на стройплощадке уже заметны более понятные очертания спортивного комплекса.

Несмотря на снегопады и холодную погоду в Омске в последние дни, строительство ледового дворца не прекращается. К 1 марта здание возвели практически на четверть, и на фото со стройплощадки можно увидеть почти готовый второй этаж на одной из секций. Об этом сообщает ИА «Город55». Позже будет опубликовано видео со стройплощадки «Арены Омск».

Ранее сообщалось, что к июню 2021 года будет смонтирован каркас здания, а в октябре — кровля. Завершение строительства спорткомплекса запланировано на сентябрь 2022 года. Площадь шестиэтажной арены составит более 60 тыс. кв. м, она сможет вместить 12 тыс. зрителей. Для хоккеистов обустроят бассейн, спортзал, восстановительный центр. Зрительская чаша спроектирована по стандарту НХЛ.

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