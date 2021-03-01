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Строительство трех новых теплых остановок началось в Якутске

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В Якутске началось строительство трех новых теплых остановочных павильонов из 20 запланированных. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как рассказал руководитель МКУ «Главстрой» Алексей Варламов во время общегородской планерки, подрядчики на обустройство трех остановок найдены. Еще по восьми объектам определены места размещения, аукционы на работы по ним объявят в ближайшее время.

Всего в 2021 году планируется установить 20 новых теплых остановочных павильонов. Сейчас их в городе 31, из них работают 24, остальные закрыты из-за проблем арендаторов.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассмотрел проект указа о социально-экономическом развитии республиканской столицы на 2022–2032 годы. Он заявил, что Якутск к 2032 году должен стать креативным городом с богатым человеческим капиталом.

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