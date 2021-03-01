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ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые за семь недель зафиксировала рост случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил 1 марта на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, рост выявлен в четырех из шести регионов: Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

«Это вызывает разочарование, но не удивление. <...> Мы работаем над тем, чтобы понять, в чем причина роста числа заражений», — отметил глава ВОЗ.

Как предположил Гебрейесус, это может быть частично связано с ослаблением ограничительных мер, циркуляцией разных вариаций COVID-19, а также «потерей людьми бдительности».

При этом он подчеркнул, что страны не должны полностью полагаться на вакцины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с коронавирусом», — заключил гендиректор ВОЗ.

По информации ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зафиксировано более 2,6 млн случаев коронавируса. За неделю до этого количество заразившихся составило менее 2,5 млн.

В этот же день директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что еще преждевременно говорить о том, что борьба с коронавирусной инфекцией закончится к концу 2021 года.

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