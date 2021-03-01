Более 650 млн рублей выделят на строительство проблемных домов в Иркутске
В Иркутске намерены завершить строительство пяти многоквартирных домов, признанных проблемными. На эти цели Федеральный фонд обманутых дольщиков на условиях софинансирования с регионом направит 650 млн рублей.
Как рассказал на своей странице в Instagram губернатор Игорь Кобзев, речь идет о трех домах на улице Дыбовского и двух — на улице Сибирской. Их возводил один застройщик, который был признан банкротом, пишет ИА IrkutskMedia.
В ближайшее время сотрудники регионального фонда обманутых дольщиков обследуют объекты. Это необходимо для определения объема будущих работ.
В феврале в городе Артем Приморского края сдали проблемный 17-этажный дом, строительство которого должно было завершиться еще в 2015-м. В правах были восстановлены 122 человека.