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Словакия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

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Словакия стала 39-й страной в мире, которая зарегистрировала на своей территории российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщается на странице препарата в Twitter в понедельник, 1 марта.

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«Словакия стала 39-й страной в мире и второй страной в ЕС, разрешившей использование «Спутника V», — отмечается в сообщении.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) выразили надежду на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ближайшее время начнет процедуру в рамках процесса регистрации вакцины.

Фонд пригласил инспекторов ЕМА посетить производства препарата.

Ранее в понедельник премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что страна начинает закупку «Спутника V», не дожидаясь регистрации препарата европейским регулятором.

В конце января глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что эта вакцина в скором времени может получить одобрение Братиславы. Незадолго до этого словацкий премьер отмечал, что настаивает на покупке этой российской вакцины, поскольку у нее нет недостатков.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

Препарат входит в тройку мировых вакцин от COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

К настоящему времени его зарегистрировали в Белоруссии, Аргентине, Киргизии, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Ливане, Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Туркмении, Казахстане, Узбекистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Черногории и еще ряде стран.

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