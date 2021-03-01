Жена Медведчука назвала Зеленского голым королем

Украинская телеведущая, супруга депутата Верховной рады и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко сравнила главу государства Владимира Зеленского с голым королем после введения санкций против оппозиционных телеканалов.

Марченко подчеркнула, что поддерживает журналистов, которые работали и продолжают работать на оппозиционных каналах.

«Вы — те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый. Он всё это время прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. И он испугался правды, которую вы говорили… и решил просто заткнуть вам рты», — сказала она в интервью телеканалу «Первый независимый», трансляция которого проходила на сайте YouTube в понедельник, 1 марта.

По словам телеведущей, миллионы людей хотят слышать мнение оппозиционных телеканалов, так как они пострадали из-за того, что «говорили правду».

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов, а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Свое решение он объяснил борьбой с «пропагандой».

В связи с блокировкой каналов «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Владимира Зеленского.

Кроме того, 19 февраля СНБО Украины ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и Марченко. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука. Действие ограничений продлится три года.

26 февраля телеканал «112 Украина» подал в Верховный суд страны иск, которым пытается оспорить введение против него украинскими властями санкций.