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Новый детский сад на 270 мест построили в Красноярском крае

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В Березовском районе Красноярского края завершили строительство нового детского сада, рассчитанного на 270 мест. Сейчас его готовят к открытию, сообщает официальный сайт министерства образования региона.

В здании детсада обустроены помещения для разных групп, столовая и актовый зал, на прилегающей территории — просторные площадки для прогулок. По словам главы района Виктора Швецова, открытие учреждения поможет в решении проблемы очередности для детей.

«До ввода этого детского сада у нас в поселке было всего две группы для детей от полутора до трех лет. Здесь мы планируем открыть 12 групп, четыре из них будут для малышей. Это полностью решит проблему очередности для ребятишек в возрасте до трех лет», — цитирует Швецова ИА KrasnoyarskMedia.

Строительство велось по нацпроекту «Демография». Стоимость работ составила около 257,8 млн рублей.

Как отметила министр образования края Светлана Маковская, в 2021 году в регионе построят еще несколько детсадов, которые смогут вместить 1395 дошкольников.

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