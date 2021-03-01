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Суд в Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве с квартирами

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с квартирами умерших петербуржцев на 24 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, преступная группа действовала в Петербурге с 2014 по 2015 год. Мошенники изготавливали поддельные документы, с помощью которых переоформляли право собственности на квартиры умерших людей. Об этом сообщает телеканал «78». По этой схеме им удалось приобрести пять чужих квартир общей стоимостью около 24 млн рублей.

Продажа квартиры по поддельным документам, а также привлечение к сделкам недееспособных лиц являются самыми популярными видами мошенничества в сфере недвижимости. Об этом 17 февраля рассказали юристы. Эксперты отметили, что злоумышленники чаше всего подделывают доверенности, поэтому все документы необходимо проверять на подлинность, например, на сайте Федеральной нотариальной палаты.

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