Кабмин ФРГ оценил влияние санкций по Навальному на «Северный поток – 2»

Правительство Германии считает, что вопрос реализации проекта «Северный поток – 2» никак не связан с санкциями против России, которые планируют ввести из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос, который опубликован 1 марта на сайте бундестага.

Указывается, что власти Германии совместно с европейскими партнерами считают необходимым ввести «целенаправленные и соразмерные санкции в качестве ясного сигнала России» из-за Навального, пишет Deutsche Welle.

При этом от этого не будет зависеть завершение проекта «Северный поток – 2».

В правительстве ФРГ также назвали проект соответствующим действующему законодательству ЕС, который «может внести вклад в покрытие потребностей в газе в Западной и Восточной Европе».

Кроме этого, как отмечается в ответе, Германия отвергает санкции Соединенных Штатов из-за «Северного потока – 2», а также в дальнейшем будет пытаться урегулировать данный вопрос с новой американской администрацией.

В документе также отмечается, что германские власти отвергают санкции против проекта «как вмешательство в европейский суверенитет».

В феврале Госдепартамент США представил доклад конгрессу по мерам противодействия строительству трубопровода. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС», однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

В конце 2020 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Работы по проекту были приостановлены и возобновились в конце 2020 года.

Как стало известно, сейчас Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры о газопроводе. Власти ФРГ неоднократно подчеркивали неизменность своей позиции по проекту.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и будет обеспечивать поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.