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В Конго 15 человек умерли от неизвестной болезни

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Медики на западе Демократической Республики Конго (ДРК) выявили за последние недели около 15 случаев смерти пожилых людей от неизвестного заболевания. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на власти провинции Кванго в понедельник, 1 марта.

Скончавшимся было от 60 до 80 лет.

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«Мы еще не установили причины болезни, от которой уже умерли 15 пожилых людей», — приводит уругвайская газета El Observador слова губернатора провинции Жана-Мари Пети.

Он рассказал, что заболевание начинается с головных болей, затем начинает болеть всё тело. После возникают трудности с дыханием, и в ряде случаев наступает смерть.

Образцы тканей умерших направили на исследование в научный центр, расположенный в столице страны — Киншасе.

Эпицентром распространения болезни является район Касонго-Люнда, который граничит с Анголой. Первый инфицированный был выявлен в начале минувшего февраля.

В начале января микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде на западе республики были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, но анализы не показали у нее наличия Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Ученый предположил, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал болезнью Х.

В Роспотребнадзоре сообщили, что отслеживают все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний в мире, включая информацию о «болезни Х» в Конго. Отмечалось, что в России случаев с подобной симптоматикой не выявляли.

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