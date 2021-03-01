Случаи падения наледи с крыш проверят в Рязанской области

Региональная прокуратура инициировала проверки после нескольких случаев падения наледи в Рязани и обрушения крыши в селе Реткино. Будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ледяная глыба упала на жителя Рязани у подъезда дома на улице Керамзавода. Этим инцидентом уже заинтересовались в СК. Кроме того, прокуроры проведут проверку по факту обрушения наледи на автомобиль с надземного перехода рядом с автовокзалом. Также выясняются обстоятельства частичного обрушения кровли многоквартирного дома в селе Реткино Рязанского района, передает РИА «7 новостей».

29 января сообщалось, что в Уфе с крыши морга сошла снежная «лавина», которая накрыла двух женщин, стоявших внизу. По факту произошедшего следственные органы по Калининскому району Уфы начали проверку.