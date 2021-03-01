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Эксперт заявил о наличии нейтрализующих вирус антител у 50% переболевших COVID-19

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Только у половины пациентов, которые перенесли COVID-19, обнаружены вируснейтрализующие антитела. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов.

«Оказалось, что только у 50% перенесших коронавирус имеются антитела, которые являются вируснейтрализующими», — отметил он на круглом столе на тему «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?».

Редкое обоняние: потеря запахов при COVID усиливает иммунный ответ
В носу много клеток, с которыми связывается коронавирус, что вызывает активацию лимфоцитов и более сильную выработку антител

Караулов подчеркнул, что подобные результаты означают способность антител к подавлению связывания белка RBD (части вируса, к которой он прикрепляется) с рецептором клетки только у половины пациентов. По его словам, титр антител не всегда соприкасается с их способностью препятствовать инфицированию.

Академик РАН также рассказал о доступном усилении иммунитета через физкультуру и здоровый сон.

Ранее в этот день специалисты Колумбийского университета выявили снижение риска смерти у заболевших COVID-19 при приеме лекарств для снижения холестерина. Отмечалось, что смертность в течение 30 дней у заболевших, которые использовали статины для снижения холестерина, составила 14,8%, тогда как у остальных — 26,5%.

В тот же день заместитель директора по научной работе института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что иммунитет к коронавирусу есть у 6% россиян. С начала эпидемии COVID-19 заразились 4,2 млн граждан. Еще 4 млн человек в нашей стране сделали прививки.

26 февраля японские ученые из Университета Хиросимы обнаружили, что нехватка витамина B6 усложняет течение COVID-19. Как рассказал автор исследования профессор Танутчапорн Кумрунгзее, витамин B6 помогает в борьбе с последствиями после коронавирусной инфекции. Он уменьшает воспаление, облегчает окислительный и карбонильный стресс, предотвращает тромбоз.

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