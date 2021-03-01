Пашинян предложил провести референдум по изменению конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 1 марта, предложил провести референдум по вопросу новой конституции страны. Об этом он заявил на митинге своих сторонников на площади Республики в Ереване, трансляция которого шла на странице Пашиняна в Facebook.

По словам премьера, в октябре он намерен провести референдум о переходе Армении от парламентской к полупрезидентской форме правления. Пашинян подчеркнул, что новая форма правления даст гарантию стабильности в Армении и в дальнейшем исключит «формирование внутриполитических кризисов».

Кроме того, Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если его предложение поддержит парламентская оппозиция.

«Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года – начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам», — сказал он.

Ранее в понедельник противники премьер-министра Армении ворвались в правительственное здание в Ереване, в котором находится несколько министерств. Протестующие провели акцию в фойе, обратившись к сотрудникам ведомств с призывом не участвовать в митинге в поддержку премьера. Продекламировав лозунги с требованием отставки Пашиняна, демонстранты ушли из здания.

Позже в тот же день демонстранты ворвались в здание районной администрации Еревана. Они прошли по коридорам, скандируя антиправительственные лозунги, после чего покинули здание.

Также в понедельник стало известно, что администрация президента Армении получила повторное ходатайство от Пашиняна об освобождении от должности начальника Генштаба.

Оппозиция обвиняет премьера в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, подписанный Баку и Ереваном при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, возвращение беженцев домой, обмен пленными между сторонами конфликта и передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона. Пашинян назвал соглашение единственным способом закончить кровопролитие.