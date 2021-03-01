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В России предложили освободить врачей от наказания за потерю наркотических средств

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается освобождение медиков от уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств, если это произошло по неосторожности. Документ размещен в понедельник, 1 марта, в электронной базе нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки вносятся в ст. 228.2 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ»). Максимальная санкция статьи в настоящее время предусматривает до трех лет лишения свободы.

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«Законопроектом предусматривается дополнение ст. 228 УК примечанием, предусматривающим, что ее нормы не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленным Минздравом России по согласованию с МВД России», — говорится в пояснительной записке.

При этом внесенные изменения не исключают дисциплинарной или материальной ответственности за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля подписал закон о лишении свободы до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета.

Согласно закону, который дополняет ст. 230 Уголовного кодекса (УК) РФ о наказании за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, совершение этого преступления повлечет за собой лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

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