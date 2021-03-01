Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МВД Украины Аваков сравнил себя с ангелом
Мир
В Германии прокомментировали санкции США против «Северного потока – 2»
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля
Мир
Глава МВД Украины назвал условие для подачи воды в Крым
Мир
В США назвали условие возвращения Вашингтона в ядерную сделку
Мир
ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире
Мир
В новом пакете военной помощи США Украине не будет ракет Javelin
Мир
Словакия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Спорт
Лыжник Спицов получил перелом руки на тренировке на ЧМ в Германии
Сюжет:

ВОЗ оценила возможность завершения борьбы с COVID-19 к концу 2021 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает преждевременным говорить о том, что борьба с коронавирусной инфекцией закончится к концу 2021 года. Об этом 1 марта заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Условия задачи: где можно найти коронавирус
Почему самолет — не самое опасное место во время пандемии

«Мы наблюдаем, что вакцинация постепенно начинает оказывать влияние на вирус. Однако на данном этапе преждевременно говорить о том, что борьба с пандемией завершится к концу года», — приводит его слова ТАСС.

Такого же мнения придерживается главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Она отметила, что сейчас организация рассчитывает, что благодаря вакцинации к концу 2021 года получится уменьшить количество случаев госпитализации, тяжелого течения заболевания и смертей.

Ранее в этот же день генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на прошлой неделе число заболевших COVID-19 возросло впервые за семь недель. По его словам, заболеваемость увеличилась в Европе, Америке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Гебрейесус отметил, что в организации выясняют причину роста числа заболевших.

По информации ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зафиксировано более 2,6 млн случаев коронавируса. За неделю до этого количество заразившихся составило менее 2,5 млн.

Также 1 марта вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что об окончании пандемии коронавируса будут говорить в 2022 году, хотя прирост случаев заболевания не прекратится. По его словам, есть предпосылки для веры в окончание распространения COVID-19 через год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021