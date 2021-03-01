ВОЗ оценила возможность завершения борьбы с COVID-19 к концу 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает преждевременным говорить о том, что борьба с коронавирусной инфекцией закончится к концу 2021 года. Об этом 1 марта заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы наблюдаем, что вакцинация постепенно начинает оказывать влияние на вирус. Однако на данном этапе преждевременно говорить о том, что борьба с пандемией завершится к концу года», — приводит его слова ТАСС.

Такого же мнения придерживается главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Она отметила, что сейчас организация рассчитывает, что благодаря вакцинации к концу 2021 года получится уменьшить количество случаев госпитализации, тяжелого течения заболевания и смертей.

Ранее в этот же день генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что на прошлой неделе число заболевших COVID-19 возросло впервые за семь недель. По его словам, заболеваемость увеличилась в Европе, Америке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Гебрейесус отметил, что в организации выясняют причину роста числа заболевших.

По информации ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зафиксировано более 2,6 млн случаев коронавируса. За неделю до этого количество заразившихся составило менее 2,5 млн.

Также 1 марта вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что об окончании пандемии коронавируса будут говорить в 2022 году, хотя прирост случаев заболевания не прекратится. По его словам, есть предпосылки для веры в окончание распространения COVID-19 через год.