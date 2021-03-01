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Центр профпатологии начал работу в Удмуртии

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С 1 марта в Удмуртии на базе Первой республиканской клинической больницы начинает работу Центр профпатологии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Основная задача центра — проведение экспертиз связи заболевания с профессией и профпригодности, а также медицинское обследование людей, работающих на вредных и опасных производствах. Сюда входит контакт с химическими и токсическими веществами, физическими и биологическими факторами, воздействие излучения и другое. Как передает ИА «Сусанин», врачи-профпатологи должны выявить ранние признаки нарушения здоровья, а при выявлении заболеваний, с которыми невозможно работать, направить работника в больницу, на диспансерный учет или на лечение, в том числе стационарное и санаторно-курортное.

Напомним, в поликлиниках Удмуртии с 1 февраля возобновили проведение медосмотров и диспансеризацию. Правда, пока они доступны только гражданам трудоспособного возраста. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пройти диспансеризацию могут жители в возрасте от 18 до 65 лет. В этом году планируется провести медосмотр 77 тыс. человек и охватить диспансеризацией 283 200 жителей.

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