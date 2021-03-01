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Лыжник Спицов получил перелом руки на тренировке на ЧМ в Германии

Группа браконьеров ожидает суда за вылов рыбы на 4,5 млн в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае ожидает суда организованная группа, которая выловила в период нереста рыбы на 4,5 млн рублей. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в сентябре 2020 года в акватории реки Амгунь в районе им. Полины Осипенко девять мужчин без разрешительных документов добыли кету осеннюю амурскую. Ловля при этом осуществлялась в период нерестовой миграции и нереста тихоокеанских лососей. Из добытой рыбы браконьеры заготовили икру. Ее они хотели реализовать на территории района.

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков изъяли около 45 кг красной икры, 50 экземпляров кеты, водные транспортные средства и орудия лова. Размер ущерба, причиненный биоресурсам, составил более 4,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов» завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

16 февраля сообщалось о том, что в Красноярском крае перед судом предстанет местный житель, занимавшийся незаконным промыслом сибирских осетров, занесенных в Красную книгу. Ущерб природной среде от его действий составил более 2,7 млн рублей.

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