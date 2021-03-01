Глава МВД Украины Аваков сравнил себя с ангелом

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сравнил себя с ангелом. Так в понедельник, 1 марта, он в интервью телеканалу «1+1» прокомментировал заявления протестующих, согласно которым «он походит на черта».

«Я вам скажу: может, Аваков ангел, что терпит это всё, в том числе такое обращение. Такое же тоже может быть», — сказал министр.

Он также отметил, что его работа требует от него жесткости и твердости. По словам Авакова, при несправедливой критике ведомства ему приходится собирать команду МВД Украины и пояснить им специфику работы.

«Я говорю: не сахарные — не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли, делайте свое дело, а потом разберемся», — рассказал он.

Ранее в этот день Арсен Аваков заявил, что украинские власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.

23 февраля 2020 года около 100 человек пришли на акцию к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием отставки министра внутренних дел страны Арсена Авакова.

Среди основных претензий митингующих было отсутствие справедливого расследования нападений на гражданских активистов и журналистов. В частности, речь идет об убийстве активистки Екатерины Гандзюк из Херсона.

В декабре прошлого года Арсен Аваков допустил возможность уйти в отставку после завершения расследования убийства Павла Шеремета. Журналист погиб в июле 2016 года в результате взрыва в его собственном автомобиле в Киеве.

Арсена Авакова назначили министром внутренних дел Украины в 2014 году. В августе 2019 года Владимир Зеленский переназначил его на эту должность.