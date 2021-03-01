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Новая школа в Красноярске получила официальное название

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В микрорайоне Пашенный в Красноярске завершилось строительство новой школы № 158. Учреждение получило официальное название «Грани». Об этом ИА KrasnoyarskMedia сообщает 1 марта.

Школу возвели на улице Складской, 32. В здании обустроили просторные классы, тренажерный зал, несколько спортзалов, а также актовый зал со сценой, оборудованной для маломобильных школьников.

Учреждение сможет вместить 1280 учеников, запись детей стартует с 1 апреля. Стоимость строительства составила 933 млн рублей.

В январе сообщалось, что школа на Складской стала первым общеобразовательным учреждением, построенным в Свердловском районе после советского периода. Ее площадь составляет 36 тыс. кв. м.

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