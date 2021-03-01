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Десять путепроводов и 65 мостов хотят отремонтировать в Приангарье

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Иркутская область станет участником федерального проекта «Мосты и путепроводы», реализацию которого Минтранс России начнет с 2022 года. Регион рассчитывает привести в порядок десятки объектов.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство Иркутской области, на сегодняшний день включить в проект планируется десять путепроводов и 65 мостов, находящихся в аварийном или предаварийном состоянии.

По заявлению замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Максима Лобанова, в 2020 году может начаться реконструкция мостового перехода через реку Кута в Усть-Куте. Проект уже разработан и прошел экспертизу. В Федеральное дорожное агентство направлена заявка на финансирование в 2021–2022 годах. Работы оцениваются в 398 млн рублей.

В ФДА также подготовлена заявка на строительство моста в деревне Олха Шелеховского района. Проектная документация готова, субсидия на реализацию в размере 135,2 млн рублей предусмотрена в 2023 году.

Сейчас идет процедура согласования соглашения о строительстве одноуровневых путепроводов в местах пересечения дорог и путей Транссибирской железнодорожной магистрали. В рамках того же соглашения планируется ликвидировать 37 переездов.

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