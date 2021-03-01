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Суд Парижа приговорил экс-президента Франции к году тюрьмы

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Суд Парижа признал виновным экс-президента Франции Николя Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает BFMTV.

Отмечается, что он приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых — условно.

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Кроме того, постановления также были вынесены в отношении адвоката Саркози Тьерри Эрзога (три года заключения, два — условно) и бывшего высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера (три года, два из которых были отсрочены).

Они признаны виновными в разглашении профессиональной тайны.

Ранее, в начале декабря 2020 года, прокуратура потребовала приговорить Николя Саркози к четырем годам тюрьмы, в том числе двум — условно.

Суд приступил к рассмотрению дела против Саркози 23 ноября 2020 года.

В октябре того же года политику предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый пообещал доказать свою невиновность.

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