Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МВД Украины Аваков сравнил себя с ангелом
Мир
В Германии прокомментировали санкции США против «Северного потока – 2»
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64 впервые с 22 февраля
Мир
Глава МВД Украины назвал условие для подачи воды в Крым
Мир
В США назвали условие возвращения Вашингтона в ядерную сделку
Мир
ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире
Мир
В новом пакете военной помощи США Украине не будет ракет Javelin
Мир
Словакия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Спорт
Лыжник Спицов получил перелом руки на тренировке на ЧМ в Германии

Отдыхавшую на льдине нерпу заметили в центре Петербурга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утром в понедельник, 1 марта, в центре Санкт-Петербурга заметили нерпу. Информация об этом появилась на странице Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте».

Ластоногий гость отдыхал на льдине. «Взрослый, жирный и внешне здоровый делегат гордо восседает на льду рядом с одной из набережных и с удовольствием осматривает окрестности. Что-то нерпы в город к нам зачастили, уже почти каждый год кто-нибудь из них живет в центре», — рассказали волонтеры фонда, передает телеканал «78».

Напомним, на Ладожском озере в Ленинградской области планируется установить домики для тюленей, сделанные из поликарбоната. Опытные образцы появились на заснеженном газоне в Фонде друзей балтийской нерпы. Их протестируют постояльцы Крошик и Шлиссик. Если всё пройдет удачно, то на Финском заливе и на Ладоге домики проверят на устойчивость к ветрам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021