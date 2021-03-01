Отдыхавшую на льдине нерпу заметили в центре Петербурга

Утром в понедельник, 1 марта, в центре Санкт-Петербурга заметили нерпу. Информация об этом появилась на странице Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте».

Ластоногий гость отдыхал на льдине. «Взрослый, жирный и внешне здоровый делегат гордо восседает на льду рядом с одной из набережных и с удовольствием осматривает окрестности. Что-то нерпы в город к нам зачастили, уже почти каждый год кто-нибудь из них живет в центре», — рассказали волонтеры фонда, передает телеканал «78».

Напомним, на Ладожском озере в Ленинградской области планируется установить домики для тюленей, сделанные из поликарбоната. Опытные образцы появились на заснеженном газоне в Фонде друзей балтийской нерпы. Их протестируют постояльцы Крошик и Шлиссик. Если всё пройдет удачно, то на Финском заливе и на Ладоге домики проверят на устойчивость к ветрам.