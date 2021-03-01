ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире

Зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 в мире за последнюю неделю впервые с середины января. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил генеральный директор гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В некоторых случаях это, кажется, связано с ослаблением мер общественного здравоохранения, продолжающейся циркуляции штаммов и с тем, что люди теряют бдительность», — предположил он в ходе брифинга.

Гебрейесус также отметил, что заболеваемость коронавирусом выросла в Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. По его словам, это «разочаровывает, но не удивляет».

Он также сказал о том, что на данный момент в ВОЗ выясняют причину подобного роста увеличения числа заболевших.

Согласно данным Worldometers, в мире COVID-19 заразились более 114 млн человек, более 2,5 млн скончались.

Ранее в этот день представитель Всемирной организации здравоохранения в России напомнила о том, что вторая волна пандемии коронавируса не закончилась, важно соблюдать осторожность и меры безопасности.

В тот же день Мелита Вуйнович посоветовала гражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса, не выходить из дома, так как подобные решения угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих.

1 марта вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что о завершении пандемии коронавирусной инфекции будут говорить в 2022 году, хотя прирост случаев заболевания COVID-19 не прекратится. Он указал, что имеются предпосылки для того, чтобы верить в окончание распространения инфекции через год.

За минувшие сутки в России зафиксировали 11 571 новый случай коронавирусной инфекции. Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлено в Москве (2097), Санкт-Петербурге (943) и Московской области (629).

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в стране выздоровели 3 823 074 человека, скончались 86 455 пациентов.

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