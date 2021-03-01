Ярмарка «На Севере — весна!» состоится в Мурманске

В Мурманске в честь начала весны и праздников откроют ярмарку «На Севере — весна!». О мероприятии рассказал глава Заполярья Андрей Чибис.

По его словам, ярмарка пройдет на улице Воровского с 6 по 14 марта с 11 до 19 часов. Там появятся интерактивные площадки вместе с уличной едой и арт-базаром. Специальную программу подготовил Мурманский театр кукол, передает ИА FlashNord.

Губернатор Мурманской области отметил, что люди из-за пандемии коронавируса соскучились по таким событиям. Чибис призвал руководителей муниципалитетов устраивать развлечения для жителей в связи с отступлением массовой заболеваемости.