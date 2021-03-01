Водители маршруток вышли на пикет в Рязани

В Рязани 28 февраля на пикет к зданию администрации вышли водители маршруток. Они потребовали выплатить положенные субсидии за провоз пассажиров по транспортным картам и безналичной оплате с октября по декабрь 2019 года.

По словам участников пикета, общая сумма задолженности составляет около 5 млн рублей, передает 62INFO.ru. Водители пояснили, что сумму выплатили перевозчику ИП Захаркиной, с которой ранее у них был заключён договор. Денег они так и не получили, а вместо этого в январе последовали увольнения.

Ранее сообщалось, что в Рязани на двух направлениях начнут курсировать автобусы большего класса и вместимости. На маршруте № 7, который соединяет поселок Строитель и улицу Крупской, выйдут на линию 20 автобусов большого класса. На маршруте № 21 на линию будут выходить 20 автобусов большого класса вместо 25 автобусов среднего.