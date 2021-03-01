Суд арестовал подозреваемых в избиении музыканта группы «Машина времени»

Суд в Москве арестовал 19-летнего Василия Волошина и 18-летнего Яна Панченко, подозреваемых в избиении музыканта групп «Машины времени» и «Квартал» Александра Дитковского, сообщает 1 марта телеканал РЕН ТВ.

По словам одного из участников избиения, артиста, сидевшего в машине, спросили о ближайшей станции метро, а он в ответ нагрубил — за это его и «проучили». Другой задержанный сказал, что спрашивал музыканта о времени, но был «послан». Третий же сказал, что Дитковский якобы сразу набросился на приятелей с угрозами.

По словам пострадавшего музыканта, к машине, где сидел он и его друг, подошли трое и стали требовать деньги. «Они ко всем приставали. Подходили ко всем машинам, клянчили деньги», — рассказал музыкант РЕН ТВ.

На записи с камеры наблюдения видно, как музыканту, который вышел из машины, не дали сесть обратно в автомобиль, повалили на землю и били, а потом нападавшие убежали.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в Москве 25 февраля. Через два дня подозреваемых задержали.

После избиения музыканта было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 УК РФ («Побои»).

У Дитковского диагностировали перелом лицевой кости со смещением, ему предстоит операция.

Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, с 2003 года — директором коллектива. Также он участник музыкальной группы «Машина времени».