Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Словакия зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Мир
Эксперты оценили возможность третьей волны коронавируса в Европе
Политика
Замминистра энергетики Инюцына освободили от должности
Мир
США выделят Украине новый пакет военной помощи в $125 млн
Общество
Синоптики предупредили о мощном арктическом вторжении в Россию к выходным
Общество
В ВОЗ заявили о продолжении второй волны коронавируса
Спорт
Путин поздравил Большунова с победой на ЧМ по лыжным гонкам
Мир
Пашинян попросил у соотечественников прощения за свои ошибки
Общество
Минздрав внес «Сурфактант-БЛ» в список рекомендованных для лечения COVID

Суд арестовал подозреваемых в избиении музыканта группы «Машина времени»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Москве арестовал 19-летнего Василия Волошина и 18-летнего Яна Панченко, подозреваемых в избиении музыканта групп «Машины времени» и «Квартал» Александра Дитковского, сообщает 1 марта телеканал РЕН ТВ.

По словам одного из участников избиения, артиста, сидевшего в машине, спросили о ближайшей станции метро, а он в ответ нагрубил — за это его и «проучили». Другой задержанный сказал, что спрашивал музыканта о времени, но был «послан». Третий же сказал, что Дитковский якобы сразу набросился на приятелей с угрозами.

По словам пострадавшего музыканта, к машине, где сидел он и его друг, подошли трое и стали требовать деньги. «Они ко всем приставали. Подходили ко всем машинам, клянчили деньги», — рассказал музыкант РЕН ТВ.

На записи с камеры наблюдения видно, как музыканту, который вышел из машины, не дали сесть обратно в автомобиль, повалили на землю и били, а потом нападавшие убежали.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте в Москве 25 февраля. Через два дня подозреваемых задержали.

После избиения музыканта было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 УК РФ («Побои»).

У Дитковского диагностировали перелом лицевой кости со смещением, ему предстоит операция.

Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, с 2003 года — директором коллектива. Также он участник музыкальной группы «Машина времени».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021