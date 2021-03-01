Соответствующий мировым стандартам дата-центр построят в Приморье

На территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае планируют построить первый на Дальнем Востоке центр обработки данных (ЦОД) уровня Tier III по классификации Uptime Institute. Соответствующее соглашение АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» подписало с компанией «Кей Поинт», сообщает пресс-служба ведомства.

Модули ЦОД построят на участке площадью 3 га. Каждый из них будет включать четыре блока по 50 стоек. Реализовать проект планируется в два этапа, запуск первого ожидается в первой половине 2022 года, пишет ИА PrimaMedia.

Как рассказал директор департамента резидентской политики АО «КРДВ» Сергей Скалий, управляющая компания окажет содействие в выборе участка по льготной цене, а также обязуется обеспечить проект объектами инфраструктуры. Кроме того, будет проработан вопрос предоставления свободной таможенной зоны для ввоза высокотехнологичного оборудования.

По словам гендиректора компании-инвестора Евгений Вирцера, Приморский край выбран для реализации проекта из-за отсутствия на Дальнем Востоке дата-центров, соответствующих всемирно признанным стандартам надежности и общей производительности ЦОД.

«Определенную роль сыграл и территориальный критерий — удаленность макрорегиона от Центрального округа требует развития локальной инфраструктуры. Еще один фактор — активное развитие на территории России китайских IT-компаний в последние годы», — заявил Вирцер.

По информации АО «КРДВ», сейчас инвестиционную деятельность на ТОР «Надеждинская» осуществляют 67 резидентов, общая стоимость их проектов достигает 56,5 млрд рублей. Семь проектов уже реализованы, в экономику Приморья вложено 14,1 млрд рублей, для жителей создано 1127 рабочих мест.

В январе прошлого года депутат Госдумы Антон Горелкин предложил построить крупные международные центры обработки данных (ЦОД) на севере страны. По мнению парламентария, такое размещение позволит серьезно сэкономить на охлаждающем оборудовании.