Новую больницу построят в Нижнекамске

В Нижнекамске представили проект новой больницы на 12 тыс. кв. м. По словам мэра города Айдара Метшина, планируется построить приемно-диагностическое отделение с центром экстренной и неотложной помощи. Учреждение станет центром уже существующей НЦРМБ, которая объединит все лечебные корпусы.

Здание будет рассчитано на 192 койко-места стационара и на прием 200 пациентов в смену для диагностики, передает Inkazan.ru. Строительство планируется начать в этом году, сдача объекта намечена на 2022 год.

В феврале в селе Омары Мамадышского района Татарстана открылся фельдшерско-акушерский пункт в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новое медицинское учреждение полностью оснащено необходимым оборудованием и позволяет проводить диспансеризацию, медицинские осмотры, процедуры.