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Синоптики предупредили о мощном арктическом вторжении в Россию к выходным

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Мощное арктическое вторжение ожидается в России с 5 по 10 марта. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Одного мощного арктического вторжения, которое произойдет в период с 5 по 10 марта, избежать всё-таки не удастся: столбики термометров будут опускаться ниже –10 градусов», — сказал он РБК.

По словам синоптика, метеорологическая весна в России может настать в конце месяца. Она начнется с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.

Тишковец считает, что в апреле температура будет на 2,5–3,5 градуса выше многолетних значений, а с 5 по 10 апреля ожидается финальное похолодание, пишет «Москва 24».

«Первомай предварительно обещает быть довольно теплым, что может стать хорошим сигналом для дачников и начала полевых работ», — заключил он.

Ранее в этот же день Гидрометцентр России предупредил, что в Москве и Подмосковье со 2 по 4 марта прогнозируется ветер с порывами до 15–17 м/с. В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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