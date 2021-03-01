В ВОЗ заявили о продолжении второй волны коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась, важно соблюдать осторожность и меры безопасности. Об этом 1 марта напомнила представитель Всемирной организации здравоохранения в России в эфире телеканала «Россия 24».

«Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идет на спад», — сказала Вуйнович, отметив, что в некоторых странах наблюдается подъем заболеваемости.

Ранее в этот же день Вуйнович посоветовала гражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса, не выходить из дома, так как подобные решения угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих.

Эксперт подчеркнула, что здоровый человек легче переносит любую инфекцию, однако есть заболевания, при которых даже самый крепкий иммунитет беспомощен.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунная защита к коронавирусу выработалась пока только примерно у 6% жителей России. Как уточнили в ведомстве, для замедления темпов распространения вируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60–70% населения.

При этом эксперты продолжают напоминать о том, что россиянам необходимо носить защитные маски, в том числе из-за возможной вспышки гриппа или ОРЗ.

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