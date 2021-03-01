Защита Саркози обжалует приговор по делу о коррупции

Приговор суда в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози будет обжалован. Об этом заявила адвокат политика Жаклин Лаффон, передает телеканал BFMTV в понедельник, 1 марта.

По ее словам, решение суда вызывает «непонимание» и «возмущение».

Она отметила, что бывший французский лидер «выступает решительно против» выдвинутых в его отношении обвинений.

Ранее в понедельник суд Парижа признал экс-президента виновным по делу о коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам тюрьмы, из них один год составит реальный срок, а два — условный. Позже BFMTV сообщил, что Саркози сможет отбыть один год реального срока дома, находясь под электронным наблюдением.

В числе обвиняемых по этому делу — адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Они также приговорены к трем годам тюремного заключения, два из которых — условно.

Эрзогу на пять лет запретили заниматься адвокатской практикой.

Адвокаты Эрзога и Азибера собираются обжаловать приговоры подзащитных.

В начале декабря 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы, в том числе двум — условно.

Суд приступил к рассмотрению дела в отношении экс-президента 23 ноября прошлого года. В октябре ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году.

Расследование началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых речь шла о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. Обвиняемый пообещал доказать свою невиновность.