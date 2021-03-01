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В Марокко продлили комендантский час из-за коронавируса

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Правительство Марокко из-за пандемии коронавирусной инфекции продлило действие комендантского часа на территории страны. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Morocco World News.

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Комендантский час продлевается на две недели начиная с 2 марта. Он будет действовать с 21:00 до 06:00.

По словам представителя кабмина, решение принято «в связи с развитием эпидемиологической ситуации на международном уровне и появлением новых вариантов вируса, на основе рекомендаций научно-технической комиссии, касающихся необходимости сохранения надлежащих мер по борьбе с COVID-19».

12 февраля власти страны уже продлевали на две недели действующие в связи с COVID-19 ограничения, включая комендантский час, передает RT.

По данным портала Worldometers, в Марокко за всё время пандемии выявлено 483,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции. При этом выздоровели почти 469 тыс. человек, скончались 8,6 тыс. пациентов.

Ранее этот же день правительство Финляндии объявило о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, передает НСН.

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