Горячая линия по благоустройству появилась в Свердловской области

Горячая линия по вопросам формирования комфортной городской среды заработала в Свердловской области с 1 марта. Местные жители смогут высказать свое мнение о качестве работы подрядчиков, сообщить о состоянии ранее благоустроенных площадок.

Как передает «ТагилСити.Ру», власти намерены получить объективную картину того, насколько востребованы населением предлагаемые проекты благоустройства. Также линия позволит более оперативно выявлять нарушения в работе подрядчиков и минимизировать случаи вандализма на уже готовых площадках.

Специалисты подробно проконсультируют по вопросам участия в онлайн-обсуждении дизайн-проектов по объектам благоустройства на 2022 год. Рейтинговое голосование за лучшие эскизы состоится с 26 апреля по 30 мая.