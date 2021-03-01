Сын Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым его старший сын Виктор освобождается от должности помощника главы государства по нацбезопасности. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе президента.

Уточняется, что указ об освобождении от должности «в связи с переходом на выборную должность» Лукашенко подписал 26 февраля.

Вместе с этим другим президентским указом Виктору Лукашенко было присвоено звание генерал-майора запаса.

26 февраля сообщалось, что 45-летний Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. На этом посту он сменил своего отца, который являлся главой НОКа с мая 1997 года.

Белорусский лидер подчеркивал, что и его старший сын при избрании главой НОКа не будет госслужащим, и обещал уволить его с должности помощника президента по национальной безопасности в тот же день.

Тогда же Лукашенко опроверг слухи о намерении «передать власть» в стране своим детям, в частности старшему сыну Виктору.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С тех пор в государстве не утихают акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Итоги голосования не признали страны Америки и Европы.