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Минздрав внес «Сурфактант-БЛ» в список рекомендованных для лечения COVID

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Препарат «Сурфактант-БЛ», снижающий смертность пациентов с коронавирусом, был включен в рекомендации Минздрава России по лечению больных с COVID-19. Об этом 1 марта сообщил «Известиям» Александр Препьялов, генеральный директор компании «Биосурф», где и был разработан препарат.

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Отмечается, что препарат, разработанный 20 лет назад, поможет пациентам с тяжелыми легочными осложнениями. Препьялов уточнил, что специалисты заметили снижение смертности в пять раз в тех группах пациентов, где использовался «Сурфактант-БЛ».

«Российские клиники получили возможность назначать препарат всем пациентам, которые в нем нуждаются, не тратя время на проведение врачебной комиссии», — сообщил Препьялов.

За время пандемии коронавируса лекарство использовали в НМИЦ им. В.А. Алмазова, в клиниках ФМБА России, в Перинатальном центре Тюмени и ряде других российских клиник.

«С начала пандемии COVID-19 нашим препаратом пролечено 3500 пациентов», — сообщил разработчик препарата, руководитель лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. А.М. Гранова, основатель компании «Биосурф» Олег Розенберг.

По словам Розенберга, клиники смогут приобретать препарат, используя сумму, которую выплачивает Фонд обязательного медицинского страхования на лечение больных с коронавирусом.

«Сурфактант-БЛ» вводится пациентам в форме ингаляции, когда сатурация снижается до 92%, а кислородная поддержка не помогает. Препарат помогает альвеолам оставаться в расправленном состоянии и насыщать кровь кислородом. Применение лекарства, как утверждают в компании, позволяет снизить смертность тяжело болеющих пациентов с 80 до 14,3%.

Осенью 2020 года российские медики уже указывали на эффективность препарата, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота. Сурфактант — это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, БЛ расшифровывается как «бычье легкое».

В мире существует около 10 препаратов сурфактанта. Все они, включая российский, изначально создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать вследствие незрелости легких. Но только российский препарат разрешен к применению у взрослых.

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